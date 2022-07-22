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Новини Війна
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У Ердогана анонсували підписання угоди з Україною та Росією про експорт зерна

зерно,туреччина

Канцелярія президента Туреччини підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано 22 липня у Стамбулі.

Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu із посиланням на Управління з комунікацій президента Туреччини.

Згідно з повідомленням, церемонія підписання угоди про "зерновий коридор" відбудеться у палаці Долмабахче о 16:30 за місцевим часом за участю української та російської сторін, президента Реджепа Тайіпа Ердогана та Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гутерріша. 

Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється.

Як повідомлялося, під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна. 

Після цього Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації. 

Минулого тижня Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявля, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.

Автор: 

зерно (1868) росія (14194) Туреччина (1116) експорт (3828)


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Не можна вірити кацапам і бусурманам. Ми влазимо все в нове і нове гівно. При чому - чи не кождого дня... Україну "зливають...
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22.07.2022 08:29 Відповісти
як кажуть нічого особистого - просто іменована геополітика ....
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22.07.2022 10:33 Відповісти
"Росія повинна дати згоду на перемир'я"? це Дерьмак запропонував?Значить наступ ЗСУ на півдні відміняється,щоб рашка змогла підтягнути нові сили?Zелебобіки,це вже зрада,чи ще ні?
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22.07.2022 09:07 Відповісти
Пуйло решило войти в историю со своим троянским конем или планом Барбароса. Пока не понятно как этот зерновой кровавый капкан назовут историки, но то что это приведет к массовым жертвам несомненно.
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22.07.2022 09:10 Відповісти


Є ще свідомі рассєянє:
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22.07.2022 10:24 Відповісти
а 90 % кацапов єто все похер - вот авто на сына можно обменять .... а бабы всегда гарматное нарожают....
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22.07.2022 10:32 Відповісти
цікаві війнища тепер - надто цікаві ....
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22.07.2022 10:30 Відповісти
Что москалям обещано за поставки зерна в Африку???
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22.07.2022 12:54 Відповісти
Безперешкодний підхід їх катерів (і інших кораблів) до українських вантажних для "інспекції". Не здивуюся, якщо безпосередньо від Одеси також.

Ще обіцяно, що Україна ні за яких умов не стрілятиме у ці "інспекційні" катери.
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22.07.2022 14:25 Відповісти

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