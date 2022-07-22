У Ердогана анонсували підписання угоди з Україною та Росією про експорт зерна

Канцелярія президента Туреччини підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано 22 липня у Стамбулі.

Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu із посиланням на Управління з комунікацій президента Туреччини.

Згідно з повідомленням, церемонія підписання угоди про "зерновий коридор" відбудеться у палаці Долмабахче о 16:30 за місцевим часом за участю української та російської сторін, президента Реджепа Тайіпа Ердогана та Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гутерріша.

Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється.

Як повідомлялося, під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна.

Після цього Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Минулого тижня Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявля, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.