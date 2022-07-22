Фінська митниця продала конфісковані біткойни за 47 мільйонів євро, гроші можуть передати Україні
Фінська митниця продала конфісковану віртуальну в розмірі 1889,1 біткойна на суму 46,5 млн євро, гроші можуть передати Україні.
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що митники раніше конфіскували біткойни, які були пов'язані зі злочинами з продажу наркотиків та допінгу.
Наразі у митників залишається ще близько 90 біткойнів. Відомство має є й інші конфісковані віртуальні валюти
Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші від продажу конфіскованих біткойнів Україні. Йдеться про десятки мільйонів євро.
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