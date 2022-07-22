Ціни на автогаз впали за тиждень ще на 3 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 15 по 22 липня, у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн – до 30,39 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн і 2,89 грн, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 2,34 грн – до 31,61 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – на 3,02 грн, до 30,15 грн/л.

Найбільше здешевшав – на 5,5 грн – продукт у "Рур груп". Там зараз ресурс коштує 29,5 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн – до 29,61 грн/л.

Крім того, на 0,3-4,7 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.