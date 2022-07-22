Відтік капіталу з Росії стане рекордним в історії – майже $250 мільярдів, – ЦБ РФ

Відтік капіталу з Росії у 2022 році може скласти $246 мільярдів, що понад втричі перевищує показники 2021 року.

Про це йдеться у оновленому середньостроковому прогнозі ЦБ РФ, повідомляють російські ЗМІ.

У лютому ЦБ прогнозував відтік капіталу із Росії за підсумками року на рівні $75 млрд, у квітні цей прогноз було підвищено до $151 млрд.

Прогноз на 2023 рік був також збільшений до $125 млрд із $69 млрд, на 2024 рік – до $50 млрд із $24 млрд.

Як повідомлялося, за даними ЦБ РФ, чистий відтік капіталу з Росії у першому кварталі 2022 року зріс до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд, що стало найбільшим показником з 2014 року.

Рекордні показники відтоку капіталу з Росії було зафіксовано у кризовий 2008 рік ($134 млрд), та під час початку війни після України у 2014 році ($151,5 млрд).

ЦБ РФ веде статистику відтоку капіталу з 1994 року.