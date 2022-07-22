Виробництво сталі в Україні через війну впало у 6 разів, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у червні поточного року знизили виробництво сталі у 6,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 295 тисяч тонн, посівши 36-е місце у рейтингу 64 країн – основних світових виробників цієї продукції.

Про це свідчать підрахунки Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загалом, за даними організації, у червні зафіксовано скорочення виплавки сталі у більшості країн першої десятки, крім Індії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня виглядає так: Китай (90,73 млн тонн, падіння на 3,3% до червня 2021 року), Індія (9,96 млн тонн, зростання на 6,3%), Японія (7,45 млн тонн , -8,1%), США (6,87 млн тонн, -4,2%), Південна Корея (5,6 млн ​​тонн, -6%), РФ (5 млн тонн, -22,2%), Німеччина (3,19 млн тонн, -7%), Туреччина (2,93 млн тонн, -13,1%), Бразилія (2,88 млн тонн, -6,1%) та Іран (2,2 млн тонн, -10,8%).

Україна перебуває на 36-й позиції із 295 тис. тонн сталі (менше на 84,2%, порівняно з червнем 2021 року). У травні поточного року в країні виробили 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн сталі.

Загалом у червні поточного року виплавка сталі знизилася на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 158 млн тонн.