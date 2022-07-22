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Росія заявила про відновлення ліній електропередачі на адмінкордоні з окупованим Кримом

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Росія почала роботи з відновлення двох лінії електропередачі, які мають з’єднати окупований Крим з тимчасово підконтрольними російським військам територіями Херсонської та Запорізької областей України.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на Міненерго РФ.

Згідно з повідомленням, потужність двох ліній електропередачі становитиме близько 600 МВт.

Раніше віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявляв, що захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію

Однак в "Укренерго" тоді заявили, що енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії, тому постачання електроенергії з українських електростанцій в РФ наразі фізично неможливе.

Також в "Укренерго" нагадали, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС "означатиме акт ядерного тероризму.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: 

Крим (1066) Міненерго рф (89) росія (14194) електроенергія (4239) Запорізька АЕС (344)


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