МВФ поки що не готовий запропонувати нову програму для України, – заступник голови Нацбанку

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Національний банк та уряд проводять перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансової допомоги, але на сьогодні не бачать готовності МВФ впроваджувати програму допоки в країні йде війна.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телеграм-каналу KSE Live, передає Forbes.

За його словами, робота щодо нової програми з МВФ ведеться, але вона йде важко через певні бюрократичні моменти в самому Фонді. У МВФ немає досвіду проведення чи запровадження макроекономічних програм в ситуаціях, коли в країні є воєнні дії, додав він.

"У керівництві МВФ не розуміють, як у поточних умовах можна в середньостроковому періоді збалансувати бюджет України, враховуючи величезні видатки на оборону", – сказав Ніколайчук.

Він вважає, МВФ важко приймати якісь рішення, які виходять за межі стандартних рецептів.

"Це є ключова проблема яку неможливо вирішити без певного політичного тиску на основних стейкхолдерів МВФ, як це робить уряд з питанням постачання зброї", – сказав Ніколайчук.

Щоб тиснути на керівництво МВФ, уряд має демонструвати рішучість у проведенні заходів макроекономічної корекції. Для того, щоб було зрозуміло, що кошти потрібні не для "гасіння пожежі", а щоб знизити тягар, який несе все українське суспільство, зазначив він.

МВФ на відміну від Паризького клубу та країн Великої сімки, не заморожував виплати за боргами, зазначила заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії. Марія Репко.

"Поки що не зрозуміло чи може МВФ таке взагалі технічно зробити", – говорить вона. Репко зазначила, що відстрочка за виплатами МВФ теж потрібна Україні.

Як повідомлялося, Україна обговорює з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, відстрочку виплат за наданими кредитами на два роки, як і у випадку з єврооблігаціями. Урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца уточнив, що у випадку з МВФ без таких дій при продовженні всіх виплат Україна за підсумками цього року перерахує Фонду більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням виділених Україні одразу після початку війни $1,4 млрд.

За його словами, є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму. Але розпочати нову програму важко, тому що вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.

Нагадаємо, 20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.