Німеччина витратить 14 мільярдів євро на порятунок компанії Uniper через дії "Газпрому"

Уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні Fortum, материнської компанії Uniper, передає Інтерфакс-Україна.

"Операції Uniper вкрай важливі для забезпечення Німеччини енергоресурсами та відіграють важливу роль у європейському енергетичному секторі. Тому надзвичайно важливо стабілізувати компанію, негайно вирішивши її проблеми з ліквідністю, а також вжити заходів для того, щоб убезпечити її модель бізнесу в газовій сфері", – сказано в повідомленні.

У рамках стабілізаційного пакету уряд Німеччини придбає близько 157 млн звичайних акцій нового випуску Uniper за ціною 1,7 євро за папір, тобто на загальну суму 267 млн євро.

Крім того, влада Німеччини бере на себе зобов'язання забезпечити компанії доступ до капіталу на суму ще до 7,7 млрд євро в разі потреби за рахунок придбання її паперів, що конвертуються.

Німецький банк розвитку KfW у свою чергу збільшить кредитну лінію Uniper на 7 млрд євро – до 9 млрд євро.

Уряд Німеччини також має намір запровадити механізм поглинання витрат, який торкнеться 90% усіх витрат, понесених компанією у зв'язку з необхідністю замінювати постачання російського газу дорожчими альтернативами з 1 жовтня.

Влада країни готова надавати Uniper подальшу допомогу, якщо її операційні втрати внаслідок скорочення постачання газу досягнуть 7 млрд євро. Така допомога, якщо вона буде потрібна, не включатиме заходів, що розмивають частки акціонерів.

Частка Fortum в Uniper, що становить сьогодні близько 80%, зменшиться до 56% внаслідок вливання капіталу урядом Німеччини. Проте фінська компанія залишиться контролюючим акціонером Uniper.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.