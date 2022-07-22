Нацбанк обмежив доступ до своєї інформаційної системи на час воєнного стану

На період дії воєнного стану передбачено оновлений порядок доступу до Комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ).

Як повідомляє пресслужба НБУ, це пов’язано з необхідністю посилення безпеки та уникнення незаконного використання агресором відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України.

Зокрема, передбачається, що протягом дії воєнного стану:

доступ користувачів до КІС НБУ зупиняється;

надавачам фінансових послуг доступ до КІС НБУ надаватиметься винятково за умови наявності окремої авторизації в КІС НБУ та лише з метою виконання вимог, передбачених положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою правління Національного банку від 24 грудня 2021 року №153;

доступ до КІС НБУ надаватиметься представникам центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надавачам фінансових послуг та юридичним особам на їхні письмові запити з обґрунтуванням такої потреби;

юридичні особи матимуть змогу через КІС НБУ подати документи для включення відомостей про них до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Відповідна постанова НБУ набирає чинності з 23 липня 2022 року.

Передбачається, що доступ користувачів до КІС НБУ буде поновлено протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.