Тільки рублі: Росіянам продовжать заборону вільно знімати з рахунків долари і євро

Центробанк Росії продовжить запроваджені після російського повномасштабного вторгнення в Україну обмеження на зняття готівкової іноземної валюти, термін дії яких мав завершитися у вересні.

Про це на пресконференції заявила голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, повідомляє російський Інтерфакс.

"На жаль, у нас зараз немає підстав очікувати, що ситуація з надходженням готівкової іноземної валюти в країну зміниться на краще в найближчому майбутньому. Ті рішення "недружніх" країн, про які я вже говорила, про заборону ввезення в Росію готівкової іноземної валюти залишаються в силі, і при цьому наші банки повинні мати можливість забезпечувати для всіх громадян їх права на відкриті раніше валютні рахунки та отримати суму в рамках дозволеного ліміту $10 тис. І тому у вересні ми будемо змушені продовжити обмеження, які ми запровадили на початку березня", – сказала голова російського центробанку.

Вона не уточнила, на який строк можуть продовжити ці обмеження.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.