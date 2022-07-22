Офіційно: Угоду про розблокування експорту зерна з українських портів підписано (оновлено)

У Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Церемонію підписання транслював телеканал TRT World.

Угоду з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та генсеком ООН спочатку підписав російський міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу, після цього окрему угоду з представниками Туреччини та ООН підписав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Перед церемонією підписання генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш уточнив, що йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Генсек ООН наголосив, що угода не була простою, однак вона дозволить розблокувати експорт продовольства з українських портів, а також російського зерна та добрив щоб уникнути світової продовольчої кризи.

Згідно з текстом документа, на який посилається Інтерфакс-Україна, угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

Зокрема, сторони домовляються про таке:

максимальні гарантії безпеки для всіх суден, що беруть участь у цій ініціативі;

створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), за участі представників всіх сторін;

створення та робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп з представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначені Туреччиною, при вході/виході до Турецької протоки для перевірки відсутності на бору несанкціонованих вантажів та персоналу.

При цьому вся діяльність в українських територіальних водах перебуватиме під контролем та відповідальністю України.

Сторони також не вживатимуть жодних нападів на торгові та цивільні судна, а також на портові засоби, що беруть участь у цій ініціативі.

Якщо потрібно розмінування підходів до портів, то для цього має бути залучений тральщик третьої країни.

Торгові судна мають бути попередньо зареєстровані в СКЦ і будуть перебувати під технічним контролем на час їхнього проходу морським гуманітарним коридором, узгодженим усіма сторонами.

СКЦ розробить та поширить детальний оперативний та комунікаційний план, включаючи визначення безпечних стоянок та варіантів надання медичної допомоги за маршрутом.

З метою запобігання провокаціям та інцидентам рух суден, що прямують транзитом морським гуманітарним коридором, контролюватиметься Сторонами дистанційно.

"Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і виключно після консультації з усіма Сторонами", – наголошується в тексті ініціативи.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що в рамках цієї угоди Україна не підписує жодних документів з Росією: Україна підпише окремий договір з Туреччиною та ООН, своєю чергою Росія підписує аналогічний договір з Туреччиною та ООН.

Подоляк уточнював, що умови угоди не передбачають жодного супроводу транспорту з українським зерном російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби.

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Нагадаємо, під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна.

Після цього Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Минулого тижня Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявля, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.