Російські кондитери через санкції втратили емульгатори та барвники, це загрожує скороченням асортименту, – ЗМІ

Санкції ЄС проти Росії можуть додатково ускладнити виробництво кондитерських виробів – у переліку заборонених до ввезення в РФ товарів виявилися емульгатори і барвники, які не можна замінити без втрати смакових якостей.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на лист Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників.

У ньому зазначається, що транснаціональні виробники кондитерських виробів, які локалізували виробництва в РФ, планують звернутися до європейської асоціації Food & Drinks з проханням сприяти виключенню з списку санкцій ЄС емульгаторів і барвників.

Інгредієнти, що використовуються при випуску солодощів, потрапили в "п'ятий пакет" санкцій ЄС. Європейські чиновники вважали, що в цій сировині закладено потенційну можливість подвійного використання, зазначають в "Асконді".



Виконавчий директор "Асконду" В'ячеслав Лашманкін уточнює, що основна проблема – емульгатори, які застосовуються під час виробництва шоколаду, випічки, халви, м'якої карамелі, вафельних листів.



За його словами, не всю сировину можна замінити постачаннями з Південно-Східної Азії та з Близького Сходу.

У компаніях Nestle, Mars, Mondelez та Ferrero коментар не надали.

Виконавчий директор "Русбренда" Олексій Поповичев вважає, що проблема поки що не впливає серйозно на виробництво кондитерських виробів, оскільки запасу емульгаторів та барвників компаній має вистачити на кілька місяців. Але якщо складнощі з імпортом інгредієнтів збережуться, виробники можуть піти на скорочення асортименту, наголошує він.



Як пише видання, кондитерські вироби стали єдиною категорією серед ключових продуктів харчування в РФ, виробництво яких скоротилося за підсумками перших чотирьох місяців цього року – на 3,4%. У травні випуск кондитерських виробів скоротився ще на 2% до квітня.

При цьому юристи зазначають, що компанії можуть звернутися до департаменту підприємництва, торгівлі та зайнятості ЄС за частковим чи тимчасовим звільненням від заборон із низки підстав: використання товарів для гуманітарних, медичних цілей тощо.



Але "використання у харчовій промисловості" у такому списку немає, кажуть вони. Положення ЄС про санкції в цілому мають імперативний характер, тому ймовірність отримання такого дозволу для кондитерів вкрай низька.