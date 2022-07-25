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Новини
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Країни ЄС хочуть пом'якшити план Єврокомісії щодо зниження споживання газу на 15%, – FT

ес,газ

Крани Євросоюзу розробили сво пропозиці щодо плану Єврокомісі про скорочення споживання газу на 15%. Вони вважають, що необхідно передбачити низку винятків.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що ипломати з 27 країн-членів ЄС ведуть переговори після того, як минулого тижня Європейська комісія запропонувала заходи, які вимагають від країн скоротити споживання газу на 15% з наступного місяця.

План викликав суперечки щодо обсягу газу та того, чи має Брюссель повноваження зробити скорочення обов’язковими. План мають схвалити країни-члени на зустрічі міністрів енергетики цього тижня.

У проєкті пропозиції, з яким ознайомилася Financial Times, країни ЄС припустили, що хоча добровільна ціль може бути стандартизована в усьому блоці, обов’язкові цілі повинні враховувати залежність кожної держави від російського газу, а також кількість, яку їм вдалося спрямувати в сховища.

Зменшення також має бути меншим, якщо держава-член має додатковий газ, який вонамогла би постачати іншим в ЄС або через поставки СПГ, або через трубопроводи, йдеться у проєкті пропозицій.

Згідно з ним, певні галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку, також повинні бути звільнені від скорочення споживання газу.

"Держави-члени повинні вільно вибирати відповідні заходи для досягнення скорочення попиту", – йдеться в документі.

Брюссель мучиться над тим, як підготуватися до потенційного скорочення поставок енергоресурсів наступної зими, оскільки Москва використовує поставки газу як зброю у відповідь на підтримку Києва в його війні проти Росії з боку Європи, пише видання.

До вторгнення РФ в Україну ЄС покладався на Росію приблизно на 40%, або 155 млрд кубометрів газу, але з тих пір пообіцяв відмовитися від цих поставок до 2027 року.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.

Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.

Автор: 

газ (7932) Євросоюз (5103)


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Ну вот вам пример как *хлебное перемирие* стало прицидентом в цепочке смягчения и снятия следующих санкций. Дорого нам обойдется этот договорняк с вывозом зерна.
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25.07.2022 13:16 Відповісти
Країни ЄС відверто за#бали, я глянув на на процент споживання газу, то населення в ЄС споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1500$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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25.07.2022 13:48 Відповісти
Німці атомну енергетику згноїли, а тепер чухаються. Цікаво який придурок вважав, що перехід на газову генерацію - це краще для довкілля?
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25.07.2022 14:47 Відповісти

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