Країни ЄС хочуть пом'якшити план Єврокомісії щодо зниження споживання газу на 15%, – FT

Крани Євросоюзу розробили сво пропозиці щодо плану Єврокомісі про скорочення споживання газу на 15%. Вони вважають, що необхідно передбачити низку винятків.

Про це повідомляє Financial Times.



Зазначається, що ипломати з 27 країн-членів ЄС ведуть переговори після того, як минулого тижня Європейська комісія запропонувала заходи, які вимагають від країн скоротити споживання газу на 15% з наступного місяця.

План викликав суперечки щодо обсягу газу та того, чи має Брюссель повноваження зробити скорочення обов’язковими. План мають схвалити країни-члени на зустрічі міністрів енергетики цього тижня.



У проєкті пропозиції, з яким ознайомилася Financial Times, країни ЄС припустили, що хоча добровільна ціль може бути стандартизована в усьому блоці, обов’язкові цілі повинні враховувати залежність кожної держави від російського газу, а також кількість, яку їм вдалося спрямувати в сховища.



Зменшення також має бути меншим, якщо держава-член має додатковий газ, який вонамогла би постачати іншим в ЄС або через поставки СПГ, або через трубопроводи, йдеться у проєкті пропозицій.

Згідно з ним, певні галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку, також повинні бути звільнені від скорочення споживання газу.



"Держави-члени повинні вільно вибирати відповідні заходи для досягнення скорочення попиту", – йдеться в документі.



Брюссель мучиться над тим, як підготуватися до потенційного скорочення поставок енергоресурсів наступної зими, оскільки Москва використовує поставки газу як зброю у відповідь на підтримку Києва в його війні проти Росії з боку Європи, пише видання.



До вторгнення РФ в Україну ЄС покладався на Росію приблизно на 40%, або 155 млрд кубометрів газу, але з тих пір пообіцяв відмовитися від цих поставок до 2027 року.



Минулого тижня Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.



Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.



Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.