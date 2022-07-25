Суд передав майно "Форвард Банку" російського алкогольного магната Таріко в управління АРМА

Суддя Шевченківського райсуду Києва 13 липня в межах кримінального провадження виніс ухвалу про передачу 100% акцій "Форвард Банку" та його центрального офісу в управління Національного агентства Украни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

На ці активи суд наклав арешт 15 червня, повідомляє Finbalance.

"Форвард Банк" належить російському банку "Русский стандарт", власник якого – алкогольний магнат Рустам Таріко. Раніше "Форвард Банк" теж називався "Русский стандарт".

Зокрема, банк володіє офісом у Києві площею 3061,6 кв.м за адресою вул. Cаксаганського, 105. Станом на 1 червня 2022 року активи "Форвард Банку" становили 2,31 млрд грн, обсяг вкладів фізосіб – 1,73 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, за висновками СБУ, частина коштів, отриманих "Форвард Банком" в України, "може використовуватись представниками РФ для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України".

Як повідомлялось, за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росія.