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Зеленський звільнив лобіста "харківських угод" Януковича з посади першого заступника секретаря РНБО

руслан,демченко

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №528/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться у документі.

Зазначимо, що на посаду першого заступника секретаря РНБО Демченко був призначений 16 червня 2020 року. Демченко – український дипломат, Надзвичайний та Повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України у Сербії та Чорногорії, генеральним консулом в Стамбулі. 

У листопаді минулого року журналісти "Схем" опублікували докази, які свідчать, що Демченко у 2010 році лобіював "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і що обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради перевіряє СБУ.

Журналісти з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його прізвище зникло з сайту Мін'юсту, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. В ОПУ відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки Демченка. В Офісі президента письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування".

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) РНБО (508) Демченко Руслан (2)


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З якою метою Зе призначав його туди?
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25.07.2022 15:04 Відповісти
Дуже поважне відношення до своїх 73%кових Йдіть всі нафіг зі своїми запитаннями. Я тільки так зчитую відповідь "для службового користування". Татаров в них в ОПУ для чого? Теж для службового користування? Кого ким користують?
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25.07.2022 16:07 Відповісти

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