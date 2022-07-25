Зеленський звільнив лобіста "харківських угод" Януковича з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №528/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться у документі.

Зазначимо, що на посаду першого заступника секретаря РНБО Демченко був призначений 16 червня 2020 року. Демченко – український дипломат, Надзвичайний та Повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України у Сербії та Чорногорії, генеральним консулом в Стамбулі.

У листопаді минулого року журналісти "Схем" опублікували докази, які свідчать, що Демченко у 2010 році лобіював "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і що обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради перевіряє СБУ.

Журналісти з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його прізвище зникло з сайту Мін'юсту, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. В ОПУ відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки Демченка. В Офісі президента письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування".