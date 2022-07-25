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Новини Війна
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"Зняти рожеві окуляри": У Нацбанку закликали готуватися до погіршення економічної ситуації через війну

війна

Війна може тривати досить тривалий час, що ще сильніше погіршить економічну ситуацію в країні, тому треба мати певний запас міцності і не робити ставку на якийсь оптимістичний сценарій розвитку подій.

Про це заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив в ефірі KSE Live, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Треба бути готовим до важких сценаріїв і не перебувати в рожевих окулярах, очікуючи, що війна завершиться через місяць і життя швидко налагодиться до рівня, який був до війни – це дуже небезпечна стратегія", – сказав замголови НБУ.

Він також назвав оптимістичним представлений Нацбанком минулого тижня макроекономічний прогноз, який передбачає падіння ВВП цього року на третину та інфляцію у понад 30%.

"Це відверто помірно-оптимістичний сценарій", – сказав Ніколайчук.

За його словами, він включає складні кроки з боку влади щодо підтримки макроекономічної стабільності та нову програму з МВФ, з підготовкою якої наразі є проблеми.

Із закликом готуватися до дуже складної економічної ситуації, макроекономічної зокрема закликав і ексміністр економіки, президент KSE і радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов.

"Війна буде довгою, наслідки її точно будуть довгими – десятиліття…, а економічна ситуація буде складною, буде багато викликів", – наголосив він.

Мілованов вказав на великий дефіцит держбюджету, який не вдасться закрити без емісійного фінансування Нацбанку, і навіть реструктуризація держборгу – це лише невелика частина підтримки, яка потрібна.

У зв'язку з цим Мілованов заявив про необхідність більш чесних комунікацій та привітав рішення НБУ про девальвацію офіційного курсу гривні як чесний сигнал ринку.

Читайте також: Нацбанк різко погіршив прогноз інфляції – ціни зростуть на 30%

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Водночас Нацбанк суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.

Нацбанк також вперше представив макропрогноз, згідно з яким цього року реальний ВВП впаде на 33,4%, а 2023-2024 року збільшиться відповідно на 5,5% і 4,9% за умови відновлення роботи морських портів.

Сальдо поточного рахунку після позитивного значення $6,4 млрд цього року наступного і 2024 року стане негативним – відповідно $3,9 млрд і $8,8 млрд, а міжнародні резерви скоротяться до $20,8 млрд наприкінці цього року з $22,8 млрд на середину року.

Автор: 

ВВП (1140) інфляція (712) НБУ (9279)


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Топ коментарі
+12
Вибрали клоуна презедентом і отримали по повній програмі: війну, пандемію, безробіття і катастрофічне зубожіння. Казали ж вам три роки тому "думайТЕ!"
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25.07.2022 18:08
+12
в складній економічній ситуації держава вводить особливий стан в тому числі економія, скорочення державних статей розходів, скорочення штатів чиновників, скорочення пільг і т.д. Що ми бачимо? Дармоїди типу СєрЛеща так і одержують по півмільйона зарплати нізащо, ніякі міністерства не скорочені, Нафтогаз так і сидить на мільйонних зарплатах і говорить про збитки. Пільг нароздавали кому треба кому і не треба, ментам та прокурорам..
Ну а радники типу Мілованова нарадять...
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25.07.2022 19:06
+10
Конечно надо готовиться к худшему скупили $ по 29 по фиксированному курсу с золото-валютного запаса страны как с своего собственного и а за углом наличкой продали по 40 , имея с оборота 30% и плевать им на экспортеррв и в целом экономику страны рабочие места , налоги которым не выгодно продавать $ по 29 а расходы нести по 40 так ни какого золотовалютного запаса не хватит сколько бы его не было . Еще напечатали 140 миллиардов гривен во время войны для для кредитования производства под 7% годовых где 70% всяли себе банки через подставные фирмы , а разницу в % будет возмещать государство с бюджета и выдают кредиты под 35% или ложат на депозитный сертификат под 25 % размещенный НБУ оплачиваемый с народного кармана .
В итоге НБУ своими не прозрачными действиями наносит бюджету и в целом населению многомиллиардные потери от перерасхода и инфляции.
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25.07.2022 15:29
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Конечно надо готовиться к худшему скупили $ по 29 по фиксированному курсу с золото-валютного запаса страны как с своего собственного и а за углом наличкой продали по 40 , имея с оборота 30% и плевать им на экспортеррв и в целом экономику страны рабочие места , налоги которым не выгодно продавать $ по 29 а расходы нести по 40 так ни какого золотовалютного запаса не хватит сколько бы его не было . Еще напечатали 140 миллиардов гривен во время войны для для кредитования производства под 7% годовых где 70% всяли себе банки через подставные фирмы , а разницу в % будет возмещать государство с бюджета и выдают кредиты под 35% или ложат на депозитный сертификат под 25 % размещенный НБУ оплачиваемый с народного кармана .
В итоге НБУ своими не прозрачными действиями наносит бюджету и в целом населению многомиллиардные потери от перерасхода и инфляции.
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25.07.2022 15:29 Відповісти
все точно только напечатали не 140, а 225 миллиардов гривен
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25.07.2022 16:23 Відповісти
а чому це у нас проблеми із підготовкою програми фінансування із мвф, який єдиний може швидко і незадорого надати таке необхідне фінансування? чи не тому, що дєрьмаки-татарови вперто і роками блокують роботу усіх антикорупційних органів? а недолуга зе-лупа, ні в біса не розуміючи, на якому світі воно знаходиться, схвалює їхн дії... а ось прийшла велика війна й пацюки забігали-заметушилися... загребущі руки зелених злодюжок іще намагаются рефлекторно вхопиттися за залишки "великого крадівництва" та інші теми... але війна - це чистилище... вже дуже швидко у країні зеленим пацикам вже нічого буде ловити й на обрії явно замайорить образ гилляки - найвищого (в усіх сенсах) "досягнення", на які заслуговують зелені ********. до наступного року вони уже будуть захлинатися під валом жорстоких проблем, які накотять на країну.
готовий поспорити - максимум до кінця наступного літа зе-лупа піде у відставку - жоден дєрьмак, ані найкращий кокс не дадуть жалюгідному блазню сховатися від жахливих випробувань, які очикують на усіх нас.
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25.07.2022 16:03 Відповісти
вы очень наивны))) в плане того что совсем скоро будит нечего красть. Красть будет, что, всегда, просто тогда будет меньше или ничего доставаться остальным. При этом все можно списать на войну(((. И вы еще более наивны если думаете что их кто-то сможет привлечь к ответственности, а уж тем более если вы думаете что этот кто-то будет наш мудрый нарид...
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25.07.2022 16:30 Відповісти
як можна не поважати свій народ? все ще не можете пробачити вибори 2019? так Зеленського обрала більшість з меньшості, змі і боти роздули цю меньшість ніби це 73% в цілому, але якщо би це було так, не було би такого шаленого спротиву, нагадаю Зеленський позиціонував себе як кака_разніца, термос, сеньйор Голодомор, країна-актриса і проголосували за нього такі самі люди, (ну ще якась частина на зло Порошенко проголосували і дурно). І що, такі би люди кинулися рятувати країну, над якою вони ржали разом з совкодрочерами? Це ж нереально.
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25.07.2022 19:31 Відповісти
Якщо в нас самий кращий економіст милованов то нам лапті
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25.07.2022 16:17 Відповісти
А може навіть ласти.
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25.07.2022 21:46 Відповісти
якого хріна ви маринуєте людей закривши кордони, за місяць часу люди з закордону перераховували 2 млрд.євро,це офіційно,+ навантажень таких не було і на електромережі,на водовідведення і т.д.,в цілому на інфраструктуру! Зелені Дебіли!!!!!
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25.07.2022 17:12 Відповісти
Цікаво, якщо 60% бюджету (армія та соціалка) це зовнішня допомога, то згідно яких критеріїв Нацбанк встановлює курс валюти? Може Нацбанку і Мінфіну не про окуляри треба локшину вішати на вуха, а про витрати у бюджеті які не по темі?
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25.07.2022 17:53 Відповісти
Вибрали клоуна презедентом і отримали по повній програмі: війну, пандемію, безробіття і катастрофічне зубожіння. Казали ж вам три роки тому "думайТЕ!"
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25.07.2022 18:08 Відповісти
І пандемію теж Зеленський приніс ?)) "А затем на развалинах часовни.."
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25.07.2022 19:21 Відповісти
пандемію він не приніс, але як відреагувал? як відреагували всі ті, кого він до влади припер, державні інститути під керівництвом тих людей, а скільки скандалів було? як би не наша звичка обходитися якось і без державного втручання, у нас було би як в Бразилії.
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25.07.2022 19:34 Відповісти
Ні...Вони просто ковідний фонд похєрілі. А українці тисячами вимерли.
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25.07.2022 21:52 Відповісти
какой вымерли? Что ты несёшь на третьем году выдуманной болезни. Но подмахивала зелень знатно
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25.07.2022 22:47 Відповісти
Лично знаю 3 соседей умерших от ковида, они тоже думали, что ковид выдуманная болезнь.
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26.07.2022 03:39 Відповісти
лично знаю с пару десятков, которым приписали "ковид" к инсульту, раку, пожилым, бомжам, погибшим, к воспалению лёгких запущенной формы, при этом вводя иммунодепресанты (протокол лечения ВОЗ на ранних этапах, а вы ведь не читаете описание лекарств и не знаете, что добавляют в капельницы). Особенно вымирали в переполненных поездах, забитых магазинах и бомбоубежищах). Главное посадить людей в стерильные условия - намордники и тп. Стерильность сделает своё дело
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26.07.2022 08:16 Відповісти
"І пандемію теж Зеленський приніс ?)) "А затем на развалинах часовни.."
Справа в тому, що зеля приніс повний бардак у всьому
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25.07.2022 22:41 Відповісти
в складній економічній ситуації держава вводить особливий стан в тому числі економія, скорочення державних статей розходів, скорочення штатів чиновників, скорочення пільг і т.д. Що ми бачимо? Дармоїди типу СєрЛеща так і одержують по півмільйона зарплати нізащо, ніякі міністерства не скорочені, Нафтогаз так і сидить на мільйонних зарплатах і говорить про збитки. Пільг нароздавали кому треба кому і не треба, ментам та прокурорам..
Ну а радники типу Мілованова нарадять...
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25.07.2022 19:06 Відповісти
та вони зробили запару волонтерам, а прикрилися фіговим лістком "раціоналізації і економії в умовах війни і кризису в економиці країни".
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25.07.2022 19:36 Відповісти
Да економіці кранти! Правильно цей пан каже. Все, що вам винні все простять! А там, де вклалися, заберуть на потреби чиновників
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25.07.2022 19:09 Відповісти
Владу ,,Слуг урода" в ОТСТАВКУ!!! Вместе с зеленским и Дермаком!
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25.07.2022 20:12 Відповісти
Чого це. Хуже не будет. Хуже не есть. Так выборці?
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25.07.2022 22:49 Відповісти
Люди добрі, я ще десь в березні думав - все! зараз вся економіка переведеться на військові рейки, зарплата, якщо й буде, то мінімальна, бо - все для фронту , все для перемоги. Ні в якому разі не хочу співати дифірамби нашій владі, бо це все гівно, але могло бути набагато важче. А те, що ніякого покращення найближчим часом не буде (для людей), то це логічно.
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25.07.2022 20:14 Відповісти
На що взагалі можна сподіватися коли у кормила влади такі кончені фріки як Милованов?
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25.07.2022 20:48 Відповісти
Это пассажиры на самокатах.Это не правительство военного времени.
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25.07.2022 21:14 Відповісти
Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося... (Зеленський, 2019 рік)

https://youtu.be/RUZGmEmiPCY
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25.07.2022 21:42 Відповісти
Шо можно очикувати від бідоносця!?...
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25.07.2022 21:56 Відповісти
Ми зрозуміли! Тому вдесятеро збільшили зарплату депутатам ВР.
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25.07.2022 22:18 Відповісти
Один разумный комментарий. А то лезет этот народ в дела государевы
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25.07.2022 22:50 Відповісти
А як ці всі покидьки розповідали, що треба послабити гривню, бо вона занадто підсилилась і економіці не вигідно. А зараз вже вигідно, чи знову ні?
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26.07.2022 00:19 Відповісти
я думаю економіка 'сайдьоца пасєрєдніє', тобто буде десь біля -50%
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26.07.2022 01:36 Відповісти

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