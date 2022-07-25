"Зняти рожеві окуляри": У Нацбанку закликали готуватися до погіршення економічної ситуації через війну
Війна може тривати досить тривалий час, що ще сильніше погіршить економічну ситуацію в країні, тому треба мати певний запас міцності і не робити ставку на якийсь оптимістичний сценарій розвитку подій.
Про це заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив в ефірі KSE Live, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Треба бути готовим до важких сценаріїв і не перебувати в рожевих окулярах, очікуючи, що війна завершиться через місяць і життя швидко налагодиться до рівня, який був до війни – це дуже небезпечна стратегія", – сказав замголови НБУ.
Він також назвав оптимістичним представлений Нацбанком минулого тижня макроекономічний прогноз, який передбачає падіння ВВП цього року на третину та інфляцію у понад 30%.
"Це відверто помірно-оптимістичний сценарій", – сказав Ніколайчук.
За його словами, він включає складні кроки з боку влади щодо підтримки макроекономічної стабільності та нову програму з МВФ, з підготовкою якої наразі є проблеми.
Із закликом готуватися до дуже складної економічної ситуації, макроекономічної зокрема закликав і ексміністр економіки, президент KSE і радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов.
"Війна буде довгою, наслідки її точно будуть довгими – десятиліття…, а економічна ситуація буде складною, буде багато викликів", – наголосив він.
Мілованов вказав на великий дефіцит держбюджету, який не вдасться закрити без емісійного фінансування Нацбанку, і навіть реструктуризація держборгу – це лише невелика частина підтримки, яка потрібна.
У зв'язку з цим Мілованов заявив про необхідність більш чесних комунікацій та привітав рішення НБУ про девальвацію офіційного курсу гривні як чесний сигнал ринку.
Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.
Водночас Нацбанк суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.
Нацбанк також вперше представив макропрогноз, згідно з яким цього року реальний ВВП впаде на 33,4%, а 2023-2024 року збільшиться відповідно на 5,5% і 4,9% за умови відновлення роботи морських портів.
Сальдо поточного рахунку після позитивного значення $6,4 млрд цього року наступного і 2024 року стане негативним – відповідно $3,9 млрд і $8,8 млрд, а міжнародні резерви скоротяться до $20,8 млрд наприкінці цього року з $22,8 млрд на середину року.
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В итоге НБУ своими не прозрачными действиями наносит бюджету и в целом населению многомиллиардные потери от перерасхода и инфляции.
готовий поспорити - максимум до кінця наступного літа зе-лупа піде у відставку - жоден дєрьмак, ані найкращий кокс не дадуть жалюгідному блазню сховатися від жахливих випробувань, які очикують на усіх нас.
Справа в тому, що зеля приніс повний бардак у всьому
Ну а радники типу Мілованова нарадять...
https://youtu.be/RUZGmEmiPCY