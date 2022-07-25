"Укравтодор" попросить кредиторів про відстрочку виплат за євробондами на $700 мільйонів

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), яке розмістило в червні минулого року під гаранті держави єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25%, після оголошення Україною запиту на відстрочку виплат за суверенними євробондами наразі також розглядає можливість попросити кредиторів про відстрочку виплат.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору" на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Після завершення цієї оцінки цілком імовірно, що в найближчому майбутньому щодо облігацій буде аналогічний захід з управління зобов'язаннями", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відстрочення виплат за ними на два роки вказала, що очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні 2021 року.

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Нагадаємо, минулого тижня Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.