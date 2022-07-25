Україна витратила $1,5 мільярда на виплату зовнішнього боргу з початку року

Від початку року Україна виплатила $1,5 млрд зовнішніх боргів.

Про це під час телемарафону повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає Укрінформ.

"У нас на цей рік було $3 млрд виплати, по цьому року ми виплатили $1,5 млрд і до кінця року у нас залишилось ще $1,5 млрд", – сказав він.

За словами Устенка, Міністерство фінансів ухвалило єдино правильне рішення, звернувшись до кредиторів із пропозицією відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів.

Як повідомлялося, група офіційних міжнародних кредиторів України погодилася надати Києву відстрочку виплат із зовнішнього боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року.

Раніше Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.