"Євробачення" у 2023 році проведуть у Великій Британії від імені України, – офіційно

Європейська мовна спілка (EBU) та британська BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британі від укрансько телерадіокомпані "Суспільне Мовлення".

Про це повідомляє пресслужба "Суспільного".

Зазначається, що після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з українським мовником. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором майбутнього конкурсу.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс "Євробачення" у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць", – сказав виконавчий директор "Євробачення" Мартін Остердаль.

Водночас він наголосив, що цьогорічні переможці – Україна – будуть відзначені та представлені протягом усієї події.

Представники "Суспільного Мовлення" співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Крім того, Україна, як країна-переможниця цьогорічного "Євробачення", також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.