Ізраїль може приєднатися до санкцій проти Росії через заборону агентства "Сохнут", – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яр Лапід доручив МЗС країни підготувати "низку політичних заходів" проти Росії у разі ліквідації нею єврейської агенції "Сохнут", яка сприяє імміграції до Ізраїлю.

За даними видання Israel Hayome, Москва не називала причину закриття офісів агентства у РФ, однак ізраїльські офіційні особи вважають, що це може бути пов’язано з позицією Ізраїлю щодо вторгнення Росії в Україну.

На зустрічі минулої суботи, 23 липня, ізраїльські парламентарі обговорили цю ситуацію, при чому деякі з них запропонували "повністю змінити політику" щодо російського вторгнення в Україну. Водночас інша частина виступила проти запровадження більш жорсткої політики проти Москви.

За даними видання, Росія відмовляється підтверджувати візи для ізраїльської делегації, яка мала поїхати до Москви в суботу для переговорів щодо продовження роботи "Сохнут.

Очікується, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який також є міністром закордонних справ, розгляне низку можливих заходів у відповідь і ухвалить рішення найближчими днями. За даними видання, в Єрусалимі припускають, що більш жорстка політика щодо Росії є єдиним шляхом, який може бути ефективним проти Москви.

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Водночас очікується, що Ізраїль буде обережним у своїх діях, оскільки Росія має можливість обмежити свободу дій Армії оборони Ізраїлю в Сирії, а деякі політики навіть побоюються, що вона може надати сучасні ракети Ірану.

Колишній посол Ізраїлю у Москві Цві Маген заявив, що ізраїльська влада може серед іншого приєднатися до західних санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 21 липня управління Мін'юсту по Москві звернулося до суду з клопотанням про ліквідацію "Єврейського агентства "Сохнут" через неназване порушення організацією російського законодавства. У відповідь голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід попереджав, що закриття офісів "Сохнута" вплине на відносини з Росією.