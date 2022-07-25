США готують "план Б" для експорту українського зерна після нападу Росії на Одесу

США працюють з Україною над "планом Б" щодо вивезення експорту зерна з країни після нападу Росії на Одесу.

Про це розповіла CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, передає Європейська правда.

"План Б" включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, аби експорт міг швидше рухатися", – сказала Пауер.

"Ми дотримуємося плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ви не можете довіряти всьому, що говорить Владімір Путін", – додала вона.

Пауер висловила сподівання, що "зернова угода" збережеться, незважаючи на крок Росії "негайно відвернутися" від неї, розбомбивши порт. Забезпечення поставок зерна допоможе знизити ціни, додала Пауер.

Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

У Мінінфраструктури заявили, що розблокування портів принесе $1 млрд валютних надходжень щомісяця.

Однак уже 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, де на складах зберігаються запаси зерна.