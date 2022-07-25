Після перших вдалих проходів зерновим коридором страхові тарифи мають знизитися, – Мінінфраструктури

Перші успішні проходження суден зерновим коридором мають призвести до зниження страхових тарифів.

Це прогнозує Міністерство інфраструктури України, яке також працює з Міжнародною морською організацією (ММО) з підтримки судновласників, передає Інтерфакс-Україна.

"Щойно ми здійснимо перші успішні проходи суден, ринок на це відреагує і страхові тарифи будуть знижуватися. Це те, що ми очікуємо, паралельно працюючи з ММО та відповідним страховим комітетом щодо підтримки судновласників, які планують суднозаходи в українські порти", – повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков під час пресконференції.

Васькоі зазначив, що сьогодні готовність проходу зерновим коридором підтверджують майже 100 іноземних суден.

"Ми провели переговори з генеральним секретарем ООН, з генсекретарем Міжнародної морської організації, з проханням переглянути критерії безпеки та рівень військових ризиків, що існують зараз у північно-західній частині Чорного моря. Вони пообіцяли підтримку в цьому напрямі, оскільки це безпосередньо впливає на страхові премії та страхові тарифи", – наголосив Васьков.

Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

У Мінінфраструктури заявили, що розблокування портів принесе $1 млрд валютних надходжень щомісяця.