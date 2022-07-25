Франція виступає проти єдиної для ЄС норми економії газу на 15%, – ЗМІ

Франція виступає проти єдиної для всіх країн ЄС норми економії споживання газу у зв'язку з пропозицією Єврокомісії скоротити попит на цей енергоресурс на 15% у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

"Ми не хочемо вводити однакові цілі, які не будуть адаптовані до реальності кожної держави і які зрештою не вплинуть на нашу здатність експортувати газ нашим сусідам", – наводить телеканал BFMTV коментар джерела з оточення міністерки енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, Париж прагне угоди, "яка створює принцип скоординованого скорочення споживання газу, але водночас враховує конкретні ситуації кожної держави-члена і, зокрема, наші можливості експорту газу".

У Франції вважають, що країна досить забезпечена газом, оскільки, на відміну від Німеччини, мало залежить від російського постачання. І якщо республіка добровільно скоротить своє споживання на 15%, то вивільняться обсяги газу, які вона могла б за потреби експортувати своїм сусідам.

Можливості такого експорту залежать від параметрів існуючих газопроводів, і французький уряд вважає, що фізично не зможе експортувати 15% свого газу до Німеччини, пояснили BFMTV у міністерстві.

При цьому Париж наполягає на важливості солідарності в газопостачанні, особливо щодо Німеччини, яка залежить від російського газу. Однак можливості газопроводів, що з'єднують Францію та ФРН, "фізично та технічно обмежені", констатують в оточенні профільного міністра.

"Ми, очевидно, робитимемо все можливе, щоб допомогти нашим європейським партнерам, але марно докладати додаткових зусиль, які в жодному разі не вплинуть на здатність допомагати нашим сусідам", – заявило неназване джерело BFMTV.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.

Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.

Пізніше країни Євросоюзу розробили свої пропозиції щодо плану Єврокомісі про скорочення споживання газу на 15%. Вони вважають, що необхідно передбачити низку винятків.