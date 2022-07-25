Україна отримає від KfW 7,4 мільйона євро на енергоефективні кредити для малих та середніх підприємств

Кредитна установа для відбудови (KfW) надасть Україні кредит та грант для реалізації проєкту "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор", що фінансується урядом Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

Проєкт є продовженням спільного з KfW проєкту "Підтримка малих і середніх підприємств", реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати малі та середні підприємства (МСП) на загальну суму більше 1 млрд грн.

Для впровадження проєкту через Кредитну установу для відбудови (KfW) буде залучено кредитні (7 млн євро) та грантові (0,4 млн євро) кошти.

Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

Залучені кредитні кошти буде спрямовано Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.