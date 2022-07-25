"Укрзалізниця" з 27 липня призначає додатковий поїзд із Києва до Запоріжжя
"Укрзалізниця" з 27 липня призначає курсування додаткового поїзда 272271 Київ-Запоріжжя.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Поїзд курсуватиме по непарних числах, відправлення з Києва о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53.
Зворотно поїзд курсуватиме по парних числах: відправлення із Запоріжжя о 20:05, прибуття до Києва о 09:38.
Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. Так, на шляху прямування із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, о 09:15.
Квитки на цей поїзд будуть доступні найближчим часом онлайн та в касах вокзалів.
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