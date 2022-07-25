"Газпром" без попередження підвищив тиск в ГТС України. Це могло спричинити аварію

Диспетчери Оператора ГТС України 25 липні зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордон РФ Україна.

Як повідомляє ОГТСУ, зміна тиску відбулась без попередження зі сторони "Газпрому".

ОГТСУ повідомив російському "Газпрому", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

"Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", - заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

ОГТСУ нагадав, що в 2009 році за аналогічних обставин (з вини "Газпрому") відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

Як повідомлялося, прокачування газу "Північним потоком-1" із середи, 27 липня, скоротиться до однієї п'ятої від його потужності через зупинку "Газпромом" ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова".

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності. "Газпром" знайшов нові причини для газового шантажу Європи.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

"Ми, звичайно, маємо їх отримати, бо це наша власність, це власність "Газпрому". "Газпром" має отримати не лише метал, не лише машину, а й документи на неї, і юридичні документи та технічну документацію", – зазначав російський президент.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.