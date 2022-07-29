Shell знижує попит на газ, але шукає нові джерела постачання вуглеводнів, – глава компанії

Англо-голландська Shell вважає, що енергоперехід має супроводжуватися зусиллями щодо зниження попиту на вуглеводні, особливо в умовах дефіцитного ринку, але продовжує шукати і нові джерела вуглеводнів.

Про це заявив глава компанії Бен ван Берден у ході пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За словами ван Бердена, через потенційний дефіцит газу ця зима може бути для Європи важкою, але з боку пропозиції компанія робить все можливе, щоб знайти нові поставки, зокрема скрапленого природного газу.

"Але треба працювати і з попитом. І ми вже знизили надходження газу для нашого НПЗ у Роттердамі на 40% і працюємо над ще більшим зниженням, ми наполовину скоротили споживання газу на нашому газохімічному комплексі в Нідерландах. У Німеччині ми знизили споживання газу на нашу енергетичну та хімічну частину заводу на 70%", – додав він.

"Ми здатні знизити надходження газу для наших процесів без істотного зниження обсягів виробництва (газ використовується в процесі нафтопереробки – ред.)", – сказав ван Берден, уточнивши, що частина газу виробляється на самих заводах в інших процесах.

Він вважає, що Європа здатна конкурувати з Азією за дефіцитні обсяги СПГ, яка нині знижує обсяги імпорту, а Європа нарощує, назвавши це "справедливою грою".

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"Чекаю, що тренд залишиться і взимку – СПГ перетікатиме до Європи з Азії. Це залежить від того, якими будуть постачання газу з Росії, скільки газу буде закачано до підземних сховищ газу – це лише короткострокове рішення, бо це перетягування існуючого СПГ з інших ринків, які не готові платити за нього ціну, яку готова платити Європа. Але потрібні нові поставки СПГ, і ми працюємо над цим – деякі надійдуть у близькостроковій перспективі, для деяких знадобиться більший час", – наголосив топ-менеджер.

"На ринку СПГ немає особливо вільних потужностей у світі. Потрібно створювати нові потужності, попит продовжує зростати – приблизно на 4% на рік", – сказав ван Берден, зауваживши, що попит у Китаї на СПГ ще не повернувся до допандемійного рівня, і COVID -19 "все ще є в Китаї", і в умовах дефіцитного ринку Європі доведеться конкурувати за постачання СПГ.

Якщо ж пропозиції виявиться недостатньо, світ може збільшити споживання вугілля.

За словами ван Бердена, у пошуках нових джерел постачання вуглеводнів Shell дивиться на нові проекти зі США, Бразилії, Омані, а також нових перспективних регіонах, таких як Сурінам або Намібія.

"Якщо просто брати нафту і газ в іншому місці, особливо в США, то це означає лише збільшення вуглецевих викидів, тому що видобуток на шельфі США - серед нафтогазових проектів із найвищим вуглецевим слідом у світі", - додав Бен ван Берден.