Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання електроенергії до Європи після збільшення потужності

Експортери електроенергії до Словаччини та Румунії викупили всю доступну потужність міждержавного перетину на першому добовому аукціоні НЕК "Укренерго" на 30 липня після того, як ENTSO-E відкрило додатково ще 150 МВт для постачання до цих країн до дозволених місяцем раніше 100 МВт.

За результатами аукціону, перетин 125 МВт у Словаччину розділили шість компаній, таку ж потужність у Румунії – сім, які брали участь в аукціонах із тим чи іншим результатом весь місяць до цього, передає Інтерфакс-Україна.

Надходження від продажу добового перетину становитимуть 64,2 млн грн – у 32,7 млн грн обійшовся експортерам перетин до Словаччини, у 31,5 млн грн – до Румунії.

З огляду на це всього за місяць продаж перетину з моменту відкриття експорту 30 червня "Укренерго" виручило понад 670 млн грн.

Згідно з результатами аукціону на 30 липня, на словацькому напрямку знову лідирує НАЕК "Енергоатом", який викупив майже половину потужності – для поставок 1433 МВт-год на добу з можливих 3000 МВт-год, на другому місці – "ДТЕК "Західенерго", для 1106 МВт-год. Результати інших експортерів: "ЕРУ Трейдінг" – 256 МВт-год, "ДЕ Трейдінг" – 82 МВт-год, "Нові технології 3000" – 64 МВт-год, "Нексттрейд" – 59 МВт-год.

По Румунії найбільше планує експортувати "ДТЕК "Західенерго", яка переважно була найактивнішою весь місяць, – одразу 1706 МВт-год, потім йде "Енергоатом" – 576 МВт-год. ​​Істотні поставки планують ЕРУ "Трейдинг" – 362 МВт- ч і "ДЕ Трейдинг" – 182 МВт-год. ​​Крім того, "Некстрейд" викупив перетин для 80 МВт-год, "Нові технології 3000" – 70 МВт-год, "Укр Газ Ресурс" – 24 МВт-год.

"Ле Трейдінг" закінчила обидва аукціони безрезультатно.

Державна "Укргідроенерго" не брала участі в аукціонах, як і весь останній тиждень. За результатами місяця компанія викуповувала перетини в поодиноких випадках.

Найвищою на словацькому напрямку була ціна постачання на 23:00 – 13,36 тис. грн/МВт-год, на румунському – 14,05 тис. грн/МВт-год (на 21:00).

За підсумками рекордного місяця за Словаччиною була годинна ціна перетину в 21,27 тис. грн/МВт-год, по Румунії – 21,7 тис. грн/МВт-год.

Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" – на 30 липня по 65 МВт щогодини (1560 МВт-год на добу).

Перетин на Молдову на 30 липня, як і останній тиждень, викуповує тільки "Енергоатом" (по 9400 МВт-год на добу), який попередній тиждень ділив його з "Укргідроенерго", яке викуповувало по 2400 МВт-год на добу.

Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови традиційно залишилися не викуплені.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуємо заробляти для держави і зміцнювати енергетичну безпеку ЄС. Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", – написав Кудрицький.

Водночас голова "Уркнерего" назвав таке рішення прогнозованими.

"Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", – пояснив Кудрицький.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС