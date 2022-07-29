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У німецьких містах відключать підсвітку будівель та гарячу воду у спортзалах для економії енергії

электричество,свет,электроэнергия

Влада низки німецьких міст вирішила запровадити заходи, спрямовані на економію енергоресурсів, на тлі скорочення постачання газу до Європи.

Про це повідомляє європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у Ганновері на північному заході ФРН відключать гарячу воду у державних установах, басейнах та спортзалах. У нічний час не працюватимуть фонтани, а також припинять освітлення великих будівель.

Муніципальні будинки опалюватимуться лише з 1 жовтня по 31 березня, і температура в приміщеннях не перевищуватиме 20 градусів за Цельсієм, заборонять використовувати мобільні системи кондиціювання та обігрівачі. Винятки будуть зроблені для шкіл, дитячих садків та лікарень.

"Наша мета – знизити споживання енергії на 15%", – сказав бургомістр Ганновера Беліт Оней.

У Берліні з четверга припинили нічне освітлення близько 200 історичних будівель та визначних пам'яток.

Влада Мюнхена раніше цього тижня оголосила, що відключить освітлення будівлі місцевої адміністрації, а також відключить гарячу воду в місцевих держустановах. Фонтани у місті припинять роботу у нічний час.

У Нюрнберзі вирішили закрити три із чотирьох державних критих басейнів.

Раніше віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною" та закликав до скорочення його споживання на 15-20%.

Раніше повідомлялося, що представники країн Євросоюзу погодили план Єврокомісії щодо добровільного зменшення споживання газу на 15%, але у ньому буде низка винятків.

Автор: 

Німеччина (1883) гаряча вода (94) електроенергія (4246)


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29.07.2022 12:50 Відповісти

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