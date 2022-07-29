Обсяг готівки в обігу зріс з початку року на 46 мільярдів, – Нацбанк

Станом на 1 липня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 674 млрд грн, що 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку року. Водночас на 11 млрд або 2% менше, ніж у квітні.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, станом на 1 липня в обігу перебувало майже 3 млрд банкнот на загальну суму 668,7 млрд грн, а також майже 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд грн.

Так, на початок липня на одного жителя України припадало 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,8%).

Щодо банкнот, то найменше в обігу зараз паперових грошей номіналом 10 гривень (4% від загальної кількості). Це пов’язано з тим, що такі банкноти Нацбанк поступово – в міру їх зношення – замінює на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

Водночас найбільше в готівковому обігу тепер банкнот номіналом 500 гривень (24,9%), а не 200 як раніше. Така зміна відбулася через зростання попиту на 500-гривневі банкноти, а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 гивень, зокрема старого дизайну.

При цьому, як зазначили в Нацбанку, в умовах війни багато українців віддають перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими.