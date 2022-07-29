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Оператор "Сахаліна-2" просить покупців платити за газ через російський банк, – Bloomberg

сахалин-2

Компанія Sakhalin Energy, оператор СПГ-проєкту "Сахалін-2", просить покупців платити за постачання скрапленого газу через російський банк.

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас, за даними джерел, умови контрактів – валюта, обсяги, ціни та місця доставки – залишаться без змін.

Як пише видання, ця бюрократична тяганина може призвести до затримки життєво важливих поставок палива саме тоді, коли світ бореться з дефіцитом палива та різким зростанням цін на енергоносії.

Крім того, перехід на російський банк може ускладнити процес, оскільки покупці прагнуть переконатися, що вони не порушують жодних санкцій, зазначають співрозмовники агентства.

Як повідомлялося, нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого СПГ-проєкту в Росії "Сахалін-2". Корпорація веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю.

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банки (6968) росія (14230) скраплений газ (1142)


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