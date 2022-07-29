Рада виділила 125 мільярдів для введення мораторію на підвищення тарифів

Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що за прийняття відповідних законопроєктів №7427, №7428-2 та №7429 в цілому проголосували 260, 247 та 255 народних депутатів відповідно.

Передбачається, що мораторій діятиме упродовж воєнного стану та ще шести місяців після його завершення.

Зокрема, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання)

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Крім того, законом встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

За словами Железняка, на покриття різниці тарифів передбачено залучення від міжнародних партнерів понад 125 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада у червні схвалила у першому читанні законопроєкт №7427, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану по всій територрії України та упродовж шести місяців після його скасування.