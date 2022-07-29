Суд передав в управління АРМА активи білоруського підрядника "Нафтогазу" вартістю 4 мільярди (оновлено)

Суд передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активи підприємства-резидента Білорусі на суму близько 4 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, це білоруське підприємство надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

"У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта". В межах слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України", – зазначається у повідомленні.

За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права підприємства – майже 1 млрд грн статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше суд арештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

У повідомленні не вказано назву підприємства, активи якого заарештовано. Проте з оприлюднених фотографій майна компанії можна зробити висновок, що йдеться про ТОВ "Сервіс Ойл" зі статутним капіталом 901,3 млн грн. Його засновником зараз вказано білоруське ВАТ "Пуховичінафтопродукт", основним акціонером якого є державне виробниче об’єднання "Бєлоруснафта".

До 6 грудня 2021 року власником "Сервіс Ойл" була безпосередньо "Бєлоруснафта", однак вона змінила структуру власності української "дочки" після того, як 2 грудня 2021 року "Бєлоруснафта" потрапила під санкції ЄС проти режиму Олександра Лукашенка, які підтримали США, Велика Британія і Канада.

На початку року ТОВ "Сервіс Ойл" виграло чотири аукціони АТ "Укргазвидобування" щодо ремонту свердловин на газових родовищах загальною вартістю 2,08 млрд грн. Компанія також була великим підрядником найбільшого приватної газовидобувної компанії в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, напередодні Служба безпеки ініціювала арешт корпоративних прав та банківських рахунків білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ, на майже 20 млн грн. Як уточнили в Офісі генпрокурора, йдеться про компанію, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та Республіканське Унітарне Підприємство "Виробниче Об'єднання "Бєлоруснафта". Зазначимо, що згідно з даними відкритих реєстрів указані компанії є засновниками "БНК-Україна".