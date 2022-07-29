Україна готова до експорту зерна та чекає сигналу від партнерів, – Зеленський (оновлено)

Україна готова до експорту зерна та чекає сигналів від партнерів щодо початку транспортування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", – зазначив він.

За його словами, для країни важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. "Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", – додав глава держави.

Як пізніше додали в Офісі президента, під час робочої поїздки до Одеської області президент ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Завантаження відбулося в Морському торговельному порту "Чорноморськ".

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни. Наразі міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН. Україна чекає від них сигналів про початок транспортування.

Разом з оільником держави з процесом завантаження зерна ознайомилися акредитовані в Україні посли США, Великої Британії, Канади, Італії, Німеччини, а також заступник голови представництва ЄС і координатор системи ООН.

Президент також провів зустріч з представниками дипломатичного корпусу, під час якої було обговорено питання експорту зерна та міжнародну підтримку України.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді. Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.