Ціни на автогаз знизилися за тиждень ще на понад гривню за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 22 по 29 липня, у мережах АЗС знизилася на 1,17 грн до 29,22 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 55 копійки і 1,36 грн – до 29,2 грн/л і 29,73 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 2,53 грн – до 29,08 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – на 1,55 грн – до 28,55 грн/л.

Крім того, на 0,3-2,2 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.