Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького, тепер його можуть повернути з Відня

Суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Подільський районний суд міста Києва обрав щодо колишнього голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого", – йдеться у повідомленні.

У бюро нагадали, що 27 травня 2022 року Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

У підсумку термін повоноважень Тупицького сплив 15 травня 2022 року, лише після цього присягу судді КСУ склала Оксана Грищук, призначена указом Зеленського на місце Тупицького.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".