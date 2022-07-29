Українські переселенці витратили за кордоном з карток 58 мільярдів за місяць

За травень кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами становила 637 млн, а їх сума 573,7 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, порівняно з довоєнним січнем 2022 року їх кількість зменшилася на 3,4%, водночас їх сума зросла майже на третину – на 31,5%.

Так, в Україні у травні з використанням платіжних карток здійснено понад 582 млн операцій на суму близько 502,4 млрд грн – на 7,5% менше за кількістю та більше на 20,4% за сумою порівняно з січнем.

Водночас за кордоном сума оплати товарів та отримання готівки в банкоматах із використанням карток у травні становила 57,5 млрд грн – проти 7 млрд грн у січні. В НБУ це пояснюють значною кількістю громадян, які вимушені були тимчасово виїхати з України через війну.

Щодо безготівкових операцій із платіжними картками, то у травні цього року порівняно з січнем їх кількість зменшилася лише на 2,3% ‒ до 588 млн, а сума зросла на 43% ‒ до 395 млрд грн.

У травні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила майже 69% у загальному обсязі операцій із платіжними картками (у січні 2022 року – 63%).

Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 92% (за січень 2022 року – 91%). Тобто 92 зі 100 операцій із картками були безготівковими.

Середня сума однієї операції у травні 2022 року становила:

в торговельній мережі – 306 грн (у січні 2022 року – 260 грн),

з переказу з картки на картку – 2 709 грн (у січні 2022 року – 1507 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі "Інтернетˮ – 404 грн (у січні 2022 року – 392 грн).

За підсумками травня загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 103,6 млн штук, що на 13% більше порівняно з довоєнним січнем 2022 року.

"Попри скорочення загальної кількості безконтактних та токенізованих платіжних карток (на 6% та 15% відповідно), їх популярність серед українців є дуже високою. Загальна частка безконтактних та токенізованих платіжних карток серед усіх активних карток становить 60% (цьогоріч у січні – 58%). Загалом наразі токенізованою є приблизно кожна шоста активна платіжна картка (на початку січня – приблизно кожна сьома); безконтактною – приблизно кожна друга", – констатують у Нацбанку.

Також зазначається, що через війну кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у травні порівняно з січнем зменшилася на 13,7% (до 331,5 тис. штук), а кількість банкоматів – на 16,6% (до 15,3 тис. штук). Також скоротилася кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, до 273,2 тис. – на 13%, якщо порівнювати травень із січнем.