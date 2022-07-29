Мінцифри закликало власника Facebook та Instagram припинити блокування українських блогерів

Міністерство цифрової трансформації звернулося з листом до президента з глобальної політики корпорації Meta Ніка Клегга через проблеми, які виникають при модерації українського контенту.

Як повідомляє пресслужба міністерства, українські блогери, журналісти та активісти часто стикаються з блокуванням контенту про російське вторгнення у Facebook та Instagram.

"Увесь цей час команда Мінцифри допомагає розблоковувати пости та акаунти, але це не вирішує проблему глобально. Контент блокується через автоматичні алгоритми, неякісне модерування та надмірну активність російських ботів, що скаржаться на публікації", – пояснили у міністерстві.

Тому Мінцифра закликала корпорацію Meta відкрити для українських користувачів правила з модерації українського контенту, а також неприйнятних слів, які можуть стати підставою для блокування.

"Ми розуміємо політику Meta щодо ненависті, але вважаємо несправедливим блокування акаунтів та приховування постів", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.