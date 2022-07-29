США призначили винагороду на $10 мільйонів за інформацію про "кухаря Путіна"

Програма Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю" запропонувала нагороду в розмірі до $10 мільйонівв за інформацію, що сприятиме встановленню іноземних фізичних та юридичних осіб, які втручаються в американські вибори, пов’язаних з російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".

У повідомленні йдеться, що програма "Винагорода за допомогу правосуддю" зацікавлена ​​в отриманні інформації про самого Пригожина, ТОВ "Агентство інтернет-досліджень" ("АІІ") та інші пов'язані з ними російські організації та особи, які причетні до втручання в американські вибори, передає Голос Америки.

Винагорода також може бути виплачена за інформацію, яка веде до запобігання або зриву іноземного втручання у вибори.

Зокрема, "така діяльність може включати фальсифікацію результатів голосування та вторгнення до бази даних; надання певного впливу, здійснення дезінформації та проведення кампаній з вирощування ботів; або проведення зловмисних дій у кіберпросторі".

За даними Держдепу США, "Агентство інтернет-досліджень" "діяло через кілька російських компаній, у тому числі ТОВ "Інтернет Дослідження", ТОВ "МедіаСинтез", ТОВ "ГоловМережа", ТОВ "МіксІнфо", ТОВ "Азімут" та ТОВ "НовІнфо".

Громадянин Росії Євген Вікторович Пригожин фінансував "АІІ" через підконтрольні йому компанії ТОВ "Конкорд Менеджмент енд Консалтинг" та "Конкорд Кейтерінг".

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Крім того, розшукуються Джейхун Назімі Огли Асланов, Ганна Владиславівна Богачова, Марія Анатоліївна Бовда, Роберт Сергійович Бовда, Михайло Леонідович Бурчик, Михайло Іванович Бистров, Ірина Вікторівна Каверзіна, Олександра Юріївна Крилова, Вадим Володимирович Подкопаєв, Сергій Павло Вінків, які "працювали в різних якостях для здійснення операцій АІІ з втручання, спрямованих проти США".

Програма "Винагорода за правосуддя" була створена в 1984 році. За час існування вона виплатила понад $250 млн більш ніж 125 фізичним особам з різних країн світу, які надали важливу інформацію, яка дозволила усунути загрози національній безпеці США.