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Новини
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США призначили винагороду на $10 мільйонів за інформацію про "кухаря Путіна"

путин,владимир,евгений,пригожин

Програма Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю" запропонувала нагороду в розмірі до $10 мільйонівв за інформацію, що сприятиме встановленню іноземних фізичних та юридичних осіб, які втручаються в американські вибори, пов’язаних з російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".

У повідомленні йдеться, що програма "Винагорода за допомогу правосуддю" зацікавлена ​​в отриманні інформації про самого Пригожина, ТОВ "Агентство інтернет-досліджень" ("АІІ") та інші пов'язані з ними російські організації та особи, які причетні до втручання в американські вибори, передає Голос Америки.

Винагорода також може бути виплачена за інформацію, яка веде до запобігання або зриву іноземного втручання у вибори.

Зокрема, "така діяльність може включати фальсифікацію результатів голосування та вторгнення до бази даних; надання певного впливу, здійснення дезінформації та проведення кампаній з вирощування ботів; або проведення зловмисних дій у кіберпросторі".

За даними Держдепу США, "Агентство інтернет-досліджень" "діяло через кілька російських компаній, у тому числі ТОВ "Інтернет Дослідження", ТОВ "МедіаСинтез", ТОВ "ГоловМережа", ТОВ "МіксІнфо", ТОВ "Азімут" та ТОВ "НовІнфо".

Громадянин Росії Євген Вікторович Пригожин фінансував "АІІ" через підконтрольні йому компанії ТОВ "Конкорд Менеджмент енд Консалтинг" та "Конкорд Кейтерінг".

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Крім того, розшукуються Джейхун Назімі Огли Асланов, Ганна Владиславівна Богачова, Марія Анатоліївна Бовда, Роберт Сергійович Бовда, Михайло Леонідович Бурчик, Михайло Іванович Бистров, Ірина Вікторівна Каверзіна, Олександра Юріївна Крилова, Вадим Володимирович Подкопаєв, Сергій Павло Вінків, які "працювали в різних якостях для здійснення операцій АІІ з втручання, спрямованих проти США".

Програма "Винагорода за правосуддя" була створена в 1984 році. За час існування вона виплатила понад $250 млн більш ніж 125 фізичним особам з різних країн світу, які надали важливу інформацію, яка дозволила усунути загрози національній безпеці США.

Автор: 

Держдепартамент США (110) путін володимир (1053) США (4909) Пригожин Євген (19)


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Топ коментарі
+5
Та потому шо там всё мутно. ***** може уже и здохло давно, а быдлу показывают двойника
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29.07.2022 22:43
+4
А чого такий короткий список,може ще КОГОСЬ в Україні добавити?
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29.07.2022 17:00
+4
На всіх російських сук з України і грошей не вистачить.
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29.07.2022 21:19
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А чого такий короткий список,може ще КОГОСЬ в Україні добавити?
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29.07.2022 17:00 Відповісти
На всіх російських сук з України і грошей не вистачить.
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29.07.2022 21:19 Відповісти
а ти зовнішниі борг США бачив? там на всіх вистачить
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01.08.2022 01:27 Відповісти
ага, ага. фбр вже призначало винагороду за могилевича, а ТОЛКУ - НУЛЬ! сидить г*ндон в москві і йому по боку....
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29.07.2022 17:46 Відповісти
пісєц путлєровському поварьонку і всєм подхалімам
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29.07.2022 18:41 Відповісти
А Єрмака ?
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29.07.2022 19:23 Відповісти
Вместе с пианистом-клоуном.
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30.07.2022 20:31 Відповісти
А чому ж за путлера не пропонують винагороду? Об'явіть пару мільярдів і охочі знайдуться.
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29.07.2022 21:17 Відповісти
Та потому шо там всё мутно. ***** може уже и здохло давно, а быдлу показывают двойника
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29.07.2022 22:43 Відповісти
осланов, бовда, бистров, каверзіна, крилова, подкопаєв, траурний вінків дуже пригодились пригожину, який пригодився пуйлу (боль в поясниці). ето всьо руцкій мір
А ще я знав особисто Бузінова, Буянова, Дракіна, Шалкіна...
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30.07.2022 07:24 Відповісти
Суцільний антисемітизм. Коломойський, Корбан, Прігожин. Це війна між жидовинами які планують виселення Ізраїлю з жидовинами які хочуть зберегти теперішній Ізраїль. Перші, хабадники і бнай-бритівці, виганяють українців з причорномор'я, виступають на стороні Москви, такі як Кедмі, Соловйов і Кіссінджер. Другі, світсько-ліберальні, допомагають Україні зброєю з тих країн, де мають вплив.
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30.07.2022 14:37 Відповісти
Тупые, назначьте 10 миллионов $ за его голову и долго ждать не прийдется
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30.07.2022 15:48 Відповісти
за 10 мильёнов $ я и зайца в поле лопатой убью
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31.07.2022 10:28 Відповісти
Є тисячі тих, хто ще й доплатив би, аби придушити цього виродка. А для тих, хто знає де він, і 10 мільйонів не гроші.
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31.07.2022 21:11 Відповісти
А про группу Вагнера - молчок...
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01.08.2022 09:11 Відповісти

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