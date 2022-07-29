Влада Закарпаття хоче відновити авіарейси в аеропорт Ужгорода у найближчі місяці

У Закарпатській облраді впевнені, що за місяць-другий буде запущено пасажирське сполучення з аеропорту "Ужгород", тому депутати виділили 26 мільйонів гривень на забезпечення його роботи.

Про це заявив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, повідомляє галузеве видання "Крила".

"Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, самий головний в державі аеропорт. Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з подіями", – розповів Чубірко.

"Тому я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", – додав голова облради.

Як повідомлялося, у травні Закарпатська обласна рада достроково звільнила директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород" з Олега Коцюбу.

За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, причиною такого кроку стала заборгованість КП перед працівниками підприємства та перед Пенсійним фондом.

Минулого року у червні-листопаді авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) виконувала регулярні рейси на аеродром міста Ужгород.