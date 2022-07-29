Орбан хоче домовитися з Путіним про додаткове постачання газу до кінця літа

Угорщина розраховує підписати угоду з Росією про додатковий імпорт газу в обсязі 700 млн кубометрів до кінця літа.

Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан державному радіо, передає Reuters.

"Угорщині буде достатньо газу", – сказав Орбан.

"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", – додав він.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%, що покриває 29% її річного споживання.

Угорщина, яка приблизно на 85% залежить від російського газу, рішуче виступає проти ідеї санкцій ЄС щодо імпорту російського газу.

Згідно з 15-річною угодою з російським "Газпромом", підписаною минулого року, Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 млрд кубометрів через газопровід з Австрії.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто здійснив офіційний візит до РФ, щоб домовитися про додаткове постачання російського газу.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.