"Укрзалізниця" збільшила норму перевезення нафтопродуктів

"Укрзалізниця" хоче зобов’язати операторів постачати на свої нафтобази не менше 10 вагоно-цистерн нафтопродуктів за один раз.

Про це йдеться в розпорядженні директора департаменту Андрія Мірошникова, адресованому філіям компанії, передає enkorr.

"Н, М, ДМ регіональних філій АТ "Укрзалізниця" при переадресуванні нафтопродуктів, які надійшли з країн ЄС і Молдови, за новими перевізними документами на станціях призначення прийом до перевезення нової відправки здійснювати за однією накладною, оформленою на групу не менше 10 вагонів", – йдеться в документі.

Зазначається, що завдяки цьому "Укрзалізниці" вдасться ефективно організувати спрямування порожніх вагоно-цистерн для задоволення потреб усіх замовників послуг.

Опитані трейдери здивовані таким рішенням національного перевізника. Більше всього питань у них виникає до безпеки таких постачань.

"10 вагонів – це до 600 тонн нафтопродуктів. І це під час війни, коли, як ми бачимо, кожна нафтобаза може стати мішенню для ворожих російських ракет", – сказав один із великих постачальників нафтопродуктів, зазначивши, що наразі компанія завозить на одну станцію максимум 3-4 вагоно-цистерни.

Крім того, з їх слів, нововведення "Укрзалізниці" дискримінаційне для невеликих операторів, обсяги яких у такому разі зовсім не дозволять їм користуватися послугами залізниці.