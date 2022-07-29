Експорт українських зернових із портів на Дунаї ускладнено через мілководдя, – УДП

Навігація на середній та нижній ділянках Дунаю закрита з 25 липня 2022 року у зв'язку з різким падінням рівня води, через це суднам "Українського Дунайського Пароплавства" (УДП) доводиться працювати зі зменшеним навантаженням.

Про це гендиректор УДП Дмитро Москаленко повідомив у Facebook.

"Караванам УДП зараз доводиться працювати в екстремальних умовах. Надскладна навігаційна ситуація призвела до вимушеного зниження завантаження флоту, що негативно позначається на обсягах вантажоперевезення", – написав голова підприємства.

Він уточнив, що якщо минулого тижня судна вантажилися на осадку 2,1 метра, то зараз допустима осадка у напрямі до румунського порту Констанца складає всього 1,8 метра.

"Порівняно з роботою у звичайних умовах завантаження суден зменшилось на третину – у середньому з 1600-1500 тонн до 1000 тонн", – зауважив Москаленко.

Він зазначив, що зазвичай пік мілководдя на Дунаї припадає на вересень-жовтень. Однак цього року рівень води вже критично знизився через відсутність опадів у басейні Дунаю та його основних притоках (Савви, Драви, Тиси та Морави) через аномальну спеку в Європі.

"Як розвиватиметься ситуація далі, навіть складно прогнозувати. У будь-якому випадку, ми не можемо дозволити зупинити рух флоту і працюватимемо з мінімально можливою осадкою. Поки порти Великої Одеси закриті, дунайський регіон залишається єдиними воротами для транспортування зернових до Європи", – додав голова УДП.

Як повідомлялося, за даними уряду, за шість місяців 2022 року вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів порівняно з минулим роком.