Словаччина слідом за Чехією вийде зі складу акціонерів очолюваного Росією міжнародного банку
Словаччина, наслідуючи приклад Чехії, через півроку вийде зі складу акціонерів російського Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).
МІБ повідомив, що 29 липня отримав офіційне повідомлення про те, що з 29 січня 2023 року Словацька Республіка припинить бути акціонером банку, ключовим власником якого є Росія, передає Інтерфакс-Україна.
На день раніше банк повідомив про отримання аналогічного повідомлення від Чеської Республіки, яка заявила, що вийде зі складу країн-членів МІБ 27 січня 2023 року.
Частка Словаччини в кредитному портфелі МІБ станом на кінець 2021 року становила 6,8% (у Росії – 47,5%, у Чехії – 8,8%).
МІБ – наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги. В даний час членами банку є Росія, Угорщина, Болгарія, В'єтнам, Куба, Монголія, Румунія, Словаччина та Чехія. Основний напрямок його діяльності – кредитування інвестиційних проектів. Штаб-квартира МІБ знаходиться в Будапешті.
Раніше повідомлялося, що румунський уряд оголосив про свій намір вийти з Міжнародного банку економічного співробітництва (МБЕС) та Міжнародного інвестиційного банку (IBB), у яких Росія є основним акціонером.
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