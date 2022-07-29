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Прикордонники пояснили правила виїзду за кордон для чоловіків із подвійним громадянством

гражданство,паспорт

Чоловіки, які мають подвійне громадянство, згідно із чинним законодавством, можуть виїхати за межі України лише в разі припинення українського громадянства.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Згідно із законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", – сказано в повідомленні.

Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 закону України "Про громадянство". У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента України.

"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання указу президента України про втрату такими особами громадянства України", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (607) кордон (1133)


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