Україна та Азербайджан домовились про співпрацю у сфері безпеки харчових продуктів
Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Азербайджану щодо співробітництва у сфері безпеки харчових продуктів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 29 липня.
"Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів, пыдписану 14 січня 2022 року в Києві", – сказано в повідомленні.
Угода спрямована на розвиток двостороннього співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів шляхом створення найбільш сприятливих умов для двосторонньої торгівлі харчовими продуктами між державами та забезпечення оптимальної безпечності продуктів на всіх етапах харчового ланцюга.
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