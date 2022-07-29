Україна та Азербайджан домовились про співпрацю у сфері безпеки харчових продуктів

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Азербайджану щодо співробітництва у сфері безпеки харчових продуктів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 29 липня.

"Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів, пыдписану 14 січня 2022 року в Києві", – сказано в повідомленні.

Угода спрямована на розвиток двостороннього співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів шляхом створення найбільш сприятливих умов для двосторонньої торгівлі харчовими продуктами між державами та забезпечення оптимальної безпечності продуктів на всіх етапах харчового ланцюга.