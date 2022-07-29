Порти "Одеса" та "Чорноморськ" підготували до відправлення 10 суден із зерном
Морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажили зерно на 17 суден, із яких 10 готові до відправлення.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури за результатами інспекції процесу завантаження перших суден в рамках підписаної в Стамбулі "зернової" ініціативи.
"Вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу щойно наші партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії.
Окрім цього, в рамках візиту міністр провів нараду з Адміністрацією морських портів України. У фокусі – подальші кроки з розвитку портової інфраструктури та нарощування вантажоперевалки Дунайського портового кластеру.
Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.
У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді. Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.
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