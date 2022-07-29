Нафтогазова компанія Eni збільшила чистий прибуток у 15 разів завдяки зростанню цін на енергоносії

Італійська нафтогазова компанія Eni SpA підвищила чистий прибуток більш ніж у 15 разів у другому кварталі 2022 року на тлі зростання цін на нафту та газ.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, чистий прибуток компанії у квітні-червні склав 3,82 млрд євро в порівнянні з 247 млн ​​євро за аналогічний період попереднього року.

Операційний прибуток без урахування разових факторів збільшився до 5,84 млрд євро з 2,05 млрд євро.

Виторг виріс майже вдвічі, до 31,56 млрд євро з 16,29 млрд євро роком раніше.

Видобуток нафти й газу в другому кварталі практично не змінився в річному вираженні, склавши 1,58 млн барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./д).

Компанія очікує, що видобуток вуглеводнів за підсумками всього року становитиме близько 1,67 млн ​​б.н.е./д. Середня ціна нафти марки Brent цього року, як очікується, становитиме $105 за барель.

Також керівництво Eni збільшило програму викупу акцій на 1,3 млрд євро, до 2,4 млрд євро.

к повідомлялося, італійська компанія Eni отримала від "Газпрому" попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів, порівняно з 34 млн останніми днями.

25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.