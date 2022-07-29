НБУ цього тижня викупив з ринку рекордні з початку війни $650 мільйонів

Національний банк України, який з кінця березня щотижня підтримував гривню валютними інтервенціями, завдяки девальвації минулого тижня офіційного курсу гривні на 25% цього тижня викупив із ринку $682,8 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, одночасно він продав лише $32,9 млн, відповідно "чистf" купівля валюти цього тижня становилf $649,9 млн – найкращий результат не лише з початку війни, а й з кінця 2019 року, передає Інтерфакс-Україна.

У результаті в липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав трохи більше $1 млрд, тоді як у червні Нацбанк продавав майже $1 млрд в середньому за тиждень.

Загалом з початку року по 29 липня включно НБУ придбав на ринку $2,78 млрд та 111 млн євро, а продав $15,04 млрд ​​та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,12 млрд ​​та 111 млн євро, а продаж – $12,27 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли до $4 млрд з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% – до $22,76 млрд, а з початку року їхнє падіння склало вже 26,5%, або $8,18 млрд.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, зменшившись у травні на 7% або на $1,84 млрд.