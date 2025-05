"Нікопольський завод феросплавів" Коломойського за півроку скоротив прибуток у 7,4 раза

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська область) за підсумками січня-червня 2022 року скоротило чистий прибуток у 7,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року до 223,21 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за січень-червень поточного року чистий дохід підприємства скоротився на 9,9% – до 9,05 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Нерозподілений прибуток до кінця червня 2022 року сягнув 8,38 млрд грн.

Як повідомлялося, НЗФ у першому кварталі 2022 року збільшив чистий прибуток на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 424,41 млн грн, чистий дохід на 0,4% – до 4,18 млрд грн.

У 2021 році НЗФ збільшив чистий прибуток в 11,3 раза порівняно з 2020 роком – до 5,14 млрд грн, чистий дохід – на 86,7% – до 23,39 млрд грн, виробив 50,85 тис. тонн феромарганцю та 60 тонн феросилікомарганцю.

НЗФ використовує марганцеву сировину з ПАР та Гани, а також вітчизняну сировину Марганецького та Покровського гірничо-збагачувальних комбінатів.

Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства – близько 55-60 тис. тонн.

НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- та феромарганцю. Використовує імпортну та вітчизняну сировину для виробництва феросплавів.

За даними НДУ на другий квартал 2021 року, у власності Sofalon Investments Limitad перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі – Кіпр) – 15,1013%.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" складає 418,92 млн грн.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві – Дніпро).